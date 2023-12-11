هذه الدولة تُقدم منحا دراسية للطلبة الجزائريين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تلقيها عرض منحة للسنة الجامعية 2025/2024 من الحكومة المجرية.

وحسب تعليمة للوزارة، تحوز “النهار اونلاين”، على نسخة منها، تخص المنحة، الطلبة الاوائل المسجلين حاليا والراغبين في الدراسة في الخارج.

ويتعلق الأمر، بطلبة السنة الثالثة ليسانس، للتحضير لشهادة ماستر، وكذا طلبة السنة ثانية ماستر للتحضير لشهادة الدكتوراه في الخارج.

وحسب التعليمة، يُطلب من المعنيين، التسجيل وايداع الملف الكترونيا على الموقع الالكتروني قبل تاريخ 10 جانفي 2024. وكذا موافاة جامعاتهم بالملف كاملا قبل تاريخ 15 جانفي 2024.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا البرنامج يعطي للطلبة فقط المنحة الدراسية التي يمنحها الجانب المجري. ويكون الاختيار النهائي من مسؤولية الجانب المجري.

هذا ويمكن الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بهذا العرض على صفحة الويب الحكومية المجرية التالية:

http://www.stipendiumhungaricum.hu/