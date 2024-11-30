هذه الدولة شرعت في تطبيق سياسة الإعفاء من التأشيرة 

بدأت الصين، اليوم السبت، تطبيق سياسة الإعفاء من التأشيرة. التي تشمل 38 دولة، ومن المقرر أن يستمر العمل بها حتى 31 ديسمبر عام 2025.

ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، أن هذه السياسة تتيح لمواطني 38 دولة دخول الصين بدون الحاجة للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة. لأغراض الأعمال التجارية أو السياحة أو الزيارات العائلية أو التبادلات والزيارات أو الترانزيت. مع فترة إقامة لا تتجاوز 30 يوما.

وأوضحت أن هذ الإجراء يهدف إلى تشجيع المزيد من الزوار للقدوم إلى الصين لتعزيز السياحة وتحفيز التبادل الثقافي.