هذه الدول الأكثر تضررا في العالم بفيروس كورونا
ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 443 مليون إصابة، و عدد الوفيات إلى نحو 6 ملايين وفاة.
وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 443.419.476، وإجمالي الوفيات 5.988.994
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ958.142 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 79.250.505.
كما تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ651.522 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 28.978.052.
بالمقابل في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 514.589 وإجمالي إصابات 42.951.556.
الى جانب روسيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ347.730 وإجمالي إصابات 16.533.932.
وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 319.296 وإجمالي إصابات 5.544.644.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 210.907 وإجمالي إصابات 3.522.484.
وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 162.582 وإجمالي إصابات 19.256.702.
كما جاءت في المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 155.609 وإجمالي إصابات 12.948.859
وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 149.596 وإجمالي إصابات 5.693.702.
تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا بإجمالي وفيات 140.144 وإجمالي إصابات 23.137.887.
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دراسة صادمة.. بعض مرضى كورونا يصابون بهذا الداء
ظهرت دراسة أميركية حديثة، أن بعض مرضى كورونا قد يصابون بالسكري بصفة مؤقتة بسبب الإجهاد الحاد للعدوى الفيروسية. وقد يعودون إلى مستويات السكر في الدم الطبيعية بعد وقت قصير من الخروج من المستشفى.
وفقا للدراسة التي أجرتها مستشفى ماساتشوستس العام بأميركا، ونشرت في العدد الأخير من دورية “السكري ومضاعفاته”. فإن هناك شكلا مؤقتا من مرض السكري الذي شخّص لدى كثيرين من المرضى الذين أصيبوا بكوفيد-19 أثناء دخولهم المستشفى. وذلك نظرا إلى إرتباط مرض السكري بالإجهاد الحاد للعدوى الفيروسية.
ونقل موقع العربية الدراسة، حيث أفادت أنه جرى الإبلاغ عن معدلات عالية من داء السكري الذي تم تشخيصه حديثا في حالات دخول المستشفيات بسبب كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الظاهرة تمثل إصابة جديدة بالسكري حقا. أو حالات لم يتم تشخيصها من قبل. وهو ما يثير تساؤلات عن سبب ارتفاع نسبة السكر في الدم. وما إذا كانت نسبة السكر في الدم لدى المرضى تتحسن بعد الشفاء من عدوى كورونا.
وأشارت الدراسة، أنه بدلا من التسبب مباشرة في مرض السكري، قد يدفع كوفيد-19 المرضى الذين يعانون من مرض السكري الموجود مسبقا.
وأظهرت الدراسة أن هؤلاء الأفراد لديهم علامات إلتهاب أعلى وأكثر ما يتطلب الأمر الدخول إلى وحدات العناية المركزة بالمستشفى- مقارنة بمرضى كورونا المصابين بداء السكري الموجود مسبقا. وبخلاف مرضى السكري غير المشخصين، وجد الباحثون فئة تكون إصابتها بالسكري مؤقتة.
وتقول سارة كرومر، الباحثة في قسم الطب والغدد الصماء والسكري والتمثيل الغذائي في مستشفى ماساتشوستس العام، والباحثة الرئيسية بالدراسة: “يشير هذا إلى أن مرض السكري الذي تم تشخيصه حديثا قد يكون حالة مؤقتة تتعلق بالضغط الحاد لعدوى كوفيد-19 .