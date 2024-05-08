هذه الدول الأوروبية التي لديها أعلى نسبة رفض للمهاجرين

تشير البيانات إلى أنه تم رفض دخول 118.935 شخصًا في عام 2023، بانخفاض بنسبة 16 في المائة. مقارنة بـ 142.420 شخصًا المسجلين في عام 2022.

وتشمل البلدان التي لديها أعلى نسبة رفض عند الحدود البرية الخارجية. حيث تجاوزت جميعها 70 في المائة، بلغاريا وكرواتيا واليونان وبولندا والمجر ورومانيا وإستونيا.

وفيما يتعلق بالحدود الجوية، سجلت أيرلندا أكبر عدد من حالات الرفض (6840)، تليها إسبانيا (6440) وألمانيا (5815) في عام 2023.

وكانت فرنسا (1345) هي دول أوروبا الشرقية الوحيدة التي سجلت أكثر من 1000 حالة رفض على الحدود البحرية في عام 2023. وإيطاليا (1225).

ومنذ عام 2020، كان عدد حالات رفض الدخول والعودة في اتجاه ثابت. لكن عدد الأجانب الذين وجد أنهم موجودون بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي. ارتفع بنسبة 27 في المائة.

ويعد عدد قرارات العودة (أوامر المغادرة) في عام 2023 هو ثاني أعلى مستوى منذ عقد واحد تقريبًا (2014).