هذه الدول الأوروبية العشر مفتوحة للمسافرين الملقحين

في خضم جائحة كوفيد-19، يعد تقييد السفر أحد الأسلحة المستخدمة، إلى جانب التطعيم، للحد من انتشار الفيروس، خاصة المتغير دلتا.

في العديد من البلدان، تتعلق القيود المفروضة بالمسافرين غير الملقحين. هذه هي حالة الدول الأوروبية العشر التي تقدم تسهيلات للمسافرين الذين أكملوا التطعيم ضد كوفيد 19. حسب التفاصيل التي قدمها الموقع المتخصص Schengen Info. المغادرة.

1.فنلندا

فتحت السلطات الفنلندية أبوابها للمسافرين الملقحين الذين يرغبون في دخولها. وهذا ينطبق حتى على البلدان المصنفة على أنها “عالية الخطورة” مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا.

للتذكير، تعترف فنلندا بلقاح Sinovac ، بالإضافة إلى اللقاحات المعتمدة من قبل EMA.

2.إسبانيا

بعد تخفيف الإجراءات الصحية خلال الموسم السياحي، تطبق إسبانيا الآن قواعد أكثر صرامة إلى حد ما. ومع ذلك، تعترف السلطات بجميع اللقاحات المعتمدة من قبل EMA ومنظمة الصحة العالمية.

بالنسبة للمسافرين من دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية. لا يتطلب التطعيم الكامل أو إثبات الشفاء اختبار pcr.

وينطبق الشيء نفسه على البلدان الثالثة منخفضة المخاطر التي يمكنها السفر إلى إسبانيا. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر ليست مدرجة بعد في هذه القائمة التي يتم تحديثها كل 7 أيام.

3.البرتغال

على الرغم من الوضع الصحي الدقيق، تواصل البرتغال الترحيب بالمسافرين الدوليين الملقحين بالكامل من بعض البلدان.

لا يُطلب من الأشخاص الحاصلين على شهادة COVID الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي تقديم اختبار مخدرات سلبي قبل الصعود إلى الطائرة.

4.فرنسا

ترحب فرنسا بجميع المسافرين الذين تم تطعيمهم بغض النظر عن حالة بلدهم الأصلي (أخضر أو ​​برتقالي أو أحمر). والشرط الوحيد تلقي اللقاح المعترف به في فرنسا.

اللقاحات الوحيدة المقبولة في فرنسا كدليل صالح على التطعيم هي تلك التي تمت الموافقة عليها من قبل EMA. وهي: بفايزر، استرازينكا، جونسون أند جونسون، موديرنا.

للإشارة، فإن وثيقة اللقاح صالحة لمدة أسبوعين بعد الجرعة الثانية. وبالنسبة للقاح الوحيد المضاد لفيروس covid 19، وهو Johnson & Johnson، فسوف يستغرق الأمر 4 أسابيع.

ويجب تقديم إثبات التطعيم الكامل للإشارة إلى حالة التطعيم. خلافًا لذلك، يجب على المسافرين غير المطعمين من البلدان المصنفة على أنها حمراء مثل الجزائر. تقديم اختبار PCR سلبي أو اختبار مستضد أقل من 48 ساعة، تكرير اختبار الفحص الثاني عند الوصول. حجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام.

5.ألمانيا

تسمح ألمانيا للمسافرين من الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن ودول أخرى بالدخول.

ومع ذلك، فإن اللقاحات المعتمدة من قبل EMA والمقدمة في شكل شهادة رقمية أو مكتوبة تعتبر دليلاً صالحًا على التطعيم.

6.قبرص

يُعفى الأشخاص الذين يرغبون السفر إلى قبرص من تقديم اختبار مستضد سلبي أو اختبار pcr إذا تم تطعيمهم بالكامل. عن طريق: اللقاحات المعتمدة من قبل EMA، وهي Pfizer و Moderna و AstraZeneca و Johnson & Johnson. لقاح كوفيشيلد من معهد مصل الهند. واللقاحات من مختبرات سينوفاك وسينوفارم.

7.كرواتيا

كرواتيا هي أول دولة تفرض مهلة زمنية بعد تلقي آخر حقنة من لقاح covid-19. في الواقع بعد 270 يومًا من التطعيم، لم تعد الوثيقة صالحة.

اللقاحات المعتمدة في الدولة هي: Pfizer و Moderna و AstraZeneca و Sinopharm و Sputnik-V و Johnson & Johnson. طالما أن التطعيم ضمن المعايير المطلوبة، فلا يخضع المسافرون لقيود صحية أخرى.

8.النمسا

كما هو الحال في كرواتيا، فإن شهادة التطعيم صالحة فقط لمدة 270 يومًا. إذا كان أحد اللقاحات التالية، فإن وثيقة اللقاح صالحة عند حقن الجرعة الثانية: AStraZeneca و Pfizer و Moderna وSinovac وSinopharm.

التطعيم مع Johnson & Johnson ساري المفعول اعتبارًا من اليوم الثاني والعشرين بعد الحقن.

9.آيسلندا

يجب على الأشخاص الملقحين الذين يرغبون في السفر إلى أيسلندا تقديم اختبار PCR. أو اختبار مستضد سلبي قبل 72 ساعة من الصعود إلى الطائرة. يجب على المواطنين والمقيمين الأيسلنديين الذين لديهم شبكة كبيرة من المعارف اختبار أنفسهم مرة ثانية بعد 48 ساعة من الوصول.

10.الدنمارك

وفقًا لـ SchengenVisaInfo، تسمح الدولة الاسكندينافية للزوار الدوليين بدخول أراضيها إذا أثبتوا أنهم تلقوا التطعيم أو أصيبوا سابقًا. ومع ذلك ، فإن قيود الدخول التي يخضعون لها عند الوصول تعتمد كليًا على الوضع الصحي في بلد المغادرة.