هذه الدول الأوروبية تمنكم من الحصول على تأشيرة شنغن الذهبية

في المشهد المتغير للهجرة العالمية، ظهرت التأشيرة الذهبية (المعروفة أيضًا باسم التأشيرة الذهبية). كخيار بارز للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يبحثون عن فرص للاستثمار والإقامة في أوروبا.

أصبحت هذه المبادرة، التي تسمح لهؤلاء المستثمرين الأجانب بالحصول على تصريح إقامة. من خلال استثمار كبير في البلاد، بوابة مثالية لأولئك الذين يرغبون في استكشاف آفاق أوروبا.

بفضل الحصول على تصريح إقامة لمدة 3 سنوات ، لا يكتسب هؤلاء المواطنون غير الأوروبيين حق الإقامة القانونية في إسبانيا. فحسب ، بل يحصلون أيضًا على الحق في السفر بحرية عبر بقية الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.

كما قدمت العديد من البلدان هذا البرنامج الاستثماري في السنوات الأخيرة ، وفي جميع الحالات حققت نتائج رائعة.

ومع ذلك ، ينتهي الأمر بإسبانيا كونها الوجهة المفضلة للكثيرين، على الرغم من أن الاستثمار الضروري أكبر بعدة مرات ، إلا أن المزايا من حيث نمط الحياة والتراث الثقافي تؤدي إلى اختلال التوازن بطريقة نهائية.

ومع ذلك ، فإن فهم الاختلافات بين التأشيرات الذهبية المختلفة سيكون ضروريًا. للتمكن من استخلاص تحليل قاطع وبالتالي فهم هذه المبادرة التي استخدمتها العديد من الدول الأوروبية. لجذب الاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة.

البرتغال

تسمح التأشيرة الذهبية البرتغالية ، المعروفة بنجاحها وجاذبيتها، مثل التأشيرة الإسبانية. للمستثمرين بالحصول على الإقامة من خلال الاستثمار العقاري.

اليونان

تركز التأشيرة اليونانية الذهبية بشكل أساسي على الاستثمارات العقارية.

ومع ذلك ، فإن النطاق الواسع لخيارات الاستثمار في إسبانيا ، والذي يتضمن (بالإضافة إلى العقارات). إمكانية الاستثمار في الدين العام الإسباني والسندات والشركات ، يمنح المتقدمين مرونة أكبر في اختيارهم الاستثماري.

قبرص

أخيرًا ، كان من الضروري إنهاء القائمة بواحدة من أشهر المساكن للاستثمار في العالم: التأشيرة الذهبية لقبرص.

على الرغم من أنها الخيار الأرخص (300 ألف يورو) فإن قبرص ليست جزءًا من منطقة شنغن. لذلك ، لا تسمح تأشيرتك الذهبية بالسفر مجانًا داخل منطقة شنغن.

كما أنه لا يسمح لك بالعمل في البلد. ومع ذلك ، للحفاظ على الإقامة ، ما عليك سوى زيارة البلد ليوم واحد كل عامين.

مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار

تقدم التأشيرة الذهبية الإسبانية مجموعة مختلفة من فرص الاستثمار من أجل تلبية متطلبات هذه التأشيرة.

يسمح هذا التنوع للمستثمرين باختيار خيار يناسب اهتماماتهم وأهدافهم المالية. بالإضافة إلى شراء عقار ، يمكنهم أيضًا الحصول على هذه الإقامة عن طريق الاستثمار. (وإن كان بمبالغ أكبر) في الدين العام أو سندات الدولة ، من بين أمور أخرى.

إمكانية إدراج أفراد العائلة في طلب مشترك

تتمثل إحدى الميزات الأكثر جاذبية للتأشيرة الذهبية الإسبانية في أنه لا يمكن لحامل التأشيرة فقط الاستفادة منها. ولكن أيضًا أفراد أسرته.

طلب سريع

يشتكي العديد من الأجانب من بطء عمل البيروقراطية الإسبانية. خاصة عند معالجة طلبات تصريح إقامتهم والتقدم بطلب للحصول عليها.

ليس هذا هو الحال مع التأشيرة الذهبية، وهي بعيدة كل البعد عن الانتظار المعتاد لمدة 3 أشهر. الذي يمكن أن يتخذه أي قرار في مكتب الهجرة الإسباني.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لتأشيرة الاستثمار الإسبانية في أنها تقدم حلاً سريعًا في غضون 20 يوم عمل فقط. مما يجعل العملية أسهل كثيرًا للمستثمر وعائلته.

لا حاجة للإقامة في إسبانيا

أخيرًا ، من المهم الإشارة إلى الميزة التي تجعل المزيد من الأجانب يتخذون قرارًا بشأن هذه التأشيرة على الآخرين.

مع التأشيرة الذهبية الإسبانية، يجب على حاملها زيارة إسبانيا مرة واحدة في العام حتى يتمكن من تجديدها والحفاظ على إقامته.