هذه الدول التي تم انتخابها مع الجزائر لعضوية مجلس الأمن

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، كلا من الجزائر وغويانا وسيراليون وسلوفينيا وكوريا الجنوبية. لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين تبدأ في الأول من جانفي 2024.

وجرى انتخاب الجزائر وغويانا وسيراليون وكوريا الجنوبية بدون معارضة لعضوية المجلس. المكون من 15 عضوا والمكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وحصلت غويانا على 191 صوتا، وسيراليون 188، والجزائر 184 صوتا، وكوريا الجنوبية 180 صوتا، وحصلت سلوفينيا على 153 صوتا.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة المخولة باتخاذ قرارات ملزمة قانونا مثل فرض عقوبات. والسماح باستخدام القوة. ويضم المجلس 5 دول تتمتع بالعضوية الدائمة وحق النقض (الفيتو) هي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وضمانا للتمثيل الجغرافي، يتم تخصيص المقاعد غير الدائمة للمجموعات الإقليمية. وحتى لو انتُخب المرشحون بدون معارضة في مجموعتهم، يتعين عليهم نيل تأييد أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة.