هذه الدول التي يمكن دخولها في حال الإعفاء من تأشيرة شنغن

أثارت إمكانية الإعفاء من التأشيرة لمنطقة شنغن، المكونة من عدة دول أوروبية، اهتمامًا كبيرًا لدى الراغبين في استكشاف أوروبا.

تأشيرة شنغن هي وثيقة تسمح بالدخول والإقامة في البلدان التي تشكل جزءًا من اتفاقية شنغن لمدة أقصاها 90 يومًا. خلال الفصل الدراسي.

وتشمل هذه المنطقة الدول الأوروبية التي وافقت على إلغاء الضوابط الداخلية على الحدود. وتسهيل حركة الأشخاص فيما بينها.

دول الشنغن هي: ألمانيا، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، هولندا، أيسلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ. النرويج، البرتغال، السويد، إستونيا، المجر، ليتوانيا، لاتفيا، مالطا، بولندا. جمهورية التشيك، سلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا وليختنشتاين.

من المهم أن نلاحظ أنه ليست كل الدول الأوروبية جزءًا من اتفاقية شنغن. يجب على المواطنين الراغبين في السفر إلى أوروبا ملاحظة أن الدول التالية ليست جزءًا من هذه الاتفاقية: أيرلندا ورومانيا وبلغاريا وبريطانيا العظمى وكرواتيا وقبرص. بالنسبة لهذه البلدان، سيتم تطبيق لوائح التأشيرة التقليدية.