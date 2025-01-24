هذه الدول الخمس تتلقى أقل عدد من طلبات تأشيرة شنغن

تعد منطقة شنغن وجهة شهيرة للمسافرين حول العالم. في حين يمكن للعديد من المسافرين السفر بسهولة إلى المنطقة، يتعين على الباقين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن. حتى يتمكنوا من زيارة المعالم والمدن في الاتحاد الأوروبي.

بسبب هذا الشرط الخاص لطلبات التأشيرة، تتلقى بعض البلدان حجمًا كبيرًا من الطلبات. بينما تشهد بلدان أخرى طلبًا أقل بكثير، وفقًا لتقارير Schengen.News.

يمكن ربط الاختلاف في عدد الطلبات التي تلقتها دول شنغن بعوامل مختلفة. مثل الظروف الاقتصادية وأنماط السفر الإقليمية وجاذبية الوجهات الأوروبية.

وفقًا للإحصاءات التي نشرتها SchengenVisaInfo، فإن البلدان التي تلقت أقل عدد من طلبات التأشيرة لعام 2023 تشمل ما يلي:

لوكسمبورج

تلقت لوكسمبورج ما مجموعه 11227 طلب تأشيرة في عام 2023. وهو أقل عدد من الطلبات الواردة لهذا العام في جميع البلدان الـ 26 المتلقية.

ولوضع الأمر في نصابه الصحيح، تلقت لوكسمبورج 0.1 في المائة من 10.3 مليون طلب تلقتها جميع البلدان في عام 2023.

وكانت فرنسا، الدولة المجاورة للوكسمبورج، هي المتلقية الأولى، حيث تلقت 2.6 مليون طلب تأشيرة.

إستونيا

تلقت هذه الدولة الواقعة على بحر البلطيق 13190 طلب تأشيرة، وهو ثاني أدنى معدل في الاتحاد الأوروبي.

وبينما تلقت لوكسمبورج أقل عدد من الطلبات، كان معدل الموافقة في البلاد مرتفعًا للغاية. حيث تمت الموافقة على 81.5 في المائة من طلبات التأشيرة.

هذا ليس هو الحال مع إستونيا، التي بلغ معدل الموافقة فيها 61 في المائة - وهو أدنى معدل رفض بين البلدان المدرجة في هذه القائمة. وثاني أدنى معدل مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، متخلفة عن مالطا (60 في المائة).

سلوفاكيا

مع فارق بسيط قدره 278 طلب تأشيرة من إستونيا. تحتل سلوفاكيا المرتبة الثالثة كدولة بأقل عدد من الطلبات الواردة لهذا العام.

المتقدمون من تركيا والإمارات العربية المتحدة والهند هم أكبر المتقدمين. حيث قدموا 2519 و1678 و1332 طلب تأشيرة على التوالي. كما قدم المصريون عددًا كبيرًا من الطلبات – 1012.

لاتفيا

على الرغم من تلقي عدد منخفض من طلبات التأشيرة – 18897، إلا أن لاتفيا كان لديها معدل موافقة مرتفع. حيث تمت الموافقة على ما يقرب من 87 في المائة من التأشيرات. كما تتمتع هذه الدولة بثالث أعلى معدل موافقة بين دول الاتحاد الأوروبي.

هناك سبع دول جاء منها معظم المتقدمين إلى لاتفيا؛ أوزبكستان، أذربيجان، كازاخستان، بيلاروسيا، المملكة المتحدة، روسيا وتركيا.

سلوفينيا

تلقت سلوفينيا 19,990 طلب تأشيرة وبلغ معدل الموافقة عليها 63%. وجاء المتقدمون الرئيسيون من كوسوفو (4,095)، والهند (2,827)، وتركيا (2,671).