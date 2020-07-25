هذه الدول العربية تمنع إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد بسبب كورونا

منعت 7 دول عربية إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد والساحات، حتى أمس الجمعة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وفي الجزائر، أعلنت اللجنة الوزارية للفتوى، في بيان، أن صلاة عيد الأضحى تؤدى في البيوت بدون خطبة، جماعة بين أفراد الأسرة الواحدة أو فرادى.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، منع إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات المكشوفة، وقررت اعتماد الجوامع والمساجد المهيأة فقط لإقامة صلاة عيد الأضحى.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية المغربية، منع إقامة صلاة العيد في المساجد وجواز إقامتها في المنازل دون خطبة.

كما أعلنت مصر أنه يُسمح بأداء صلاة عيد الأضحى في أحد المساجد الكبرى بالبلاد فقط، وبعدد محدود.

وفي العراق، تم فرض حظر تجوال شامل في البلاد خلال عطلة عيد الأضحى، ما يعني منع الصلاة في عموم المساجد والساحات.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الأوقاف في سوريا، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريف دمشق، بسبب زيادة تفشي الوباء.

وفي الإمارات، تقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى في المنازل، على أن تبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة.