هذه الدول العربية تُعلن الأحد أول أيام العيد

أعلنت عدة دول عربية، أن الأحد 30 مارس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ/2025 م.

وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي، الإعلان عن ثبوت رؤية هلال شوال، وعليه غدا الأحد الموافق لـ30 مارس، هو أول أيام عيد الفطر.

كما جاء في بيان لوكالة الأنباء القطرية، أن لجنة تحري رؤية الهلال، تعلن بأن غداً الأحد الموافق 30 مارس 2025م هو أول أيام عيد الفطر المبارك في قطر.

وأعلن ديوان الرئاسة في الإمارات، أن غدا الأحد، هو أول أيام عيد الفطر المبارك في البلاد.

وأعلنت دار الإفتاء، في الجمهورية اليمنية، أن يوم غد الأحد، هو أول أيام العيد الفطر المبارك في اليمن.

فيما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية الكويتية، أن غدا الأحد، هو أول أيام عيد الفطر السعيد في الكويت.

وكشفت هيئة الرؤية الشرعية في البحرين، أن يوم غد الأحد، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.