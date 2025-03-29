هذه الدول العربية تُعلن الإثنين أول أيام العيد

أعلنت عدة دول عربية، اليوم السبت، أن يوم الإثنين، 31 مارس، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن المفتي العام للمملكة الأردنية، أن يوم غد الأحد، المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الاثنين 31 مارس، هو يوم عيد الفطر السعيد في الأردن. نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال.

فيما أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق في سوريا، أن غدا الأحد المتمم لشهر رمضان المبارك، والإثنين أول أيام عيد الفطر السعيد.

كما أعلن الوقف السني في العراق، أن الإثنين المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك في العراق. نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال.