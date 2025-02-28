هذه الدول العربية تُعلن عن أول أيام رمضان

أعلنت العديد من الدول العربية، اليوم الجمعة، عن موعد شهر رمضان المبارك، لهذا العام 1446هـ.

وكشفت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنّ غدا السبت الفاتح مارس، هو أول أيام شهر رمضان الفضيل في المملكة.

كما أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن يوم غد السبت الموافق الأول من شهر مارس، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

فيما أعلنت اللجنة الرئيسة لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك، في سلطة عمان، أنّ يوم غد السبت هو غرة شهر رمضان المبارك بعد ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم.

كما أعلن ديوان الرئاسة بالإمارات، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك. ليكون بذلك يوم غد السبت الموافق الأول من شهر مارس 2025 هو أول أيام الشهر الفضيل في الدولة.

وتترقب العديد من البلدان العربية والغربية تحرى رؤية هلال رمضان اليوم الجمعة.