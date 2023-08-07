هذه الدول تصدر أكبر عدد من تصاريح الإقامة

كشفت بيانات حديثة قدمها مكتب الإحصاء الأوروبي، يوروستات، عن ما يقرب من 3.7 مليون تصريح إقامة أولية. منحتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وفقًا لـ Eurostat ، يمثل الرقم زيادة بنسبة 26 في المائة مقارنة بعام 2021. ولاحظ نفس الشيء أن المجموع هو الأعلى المسجل منذ عام 2009. متجاوزًا حتى مستوى ما قبل الوباء ، والذي بلغ 3.0 مليون.

وتشير البيانات إلى أنه خلال عام 2022 ، تم إصدار أكثر من 42 في المائة من إجمالي تصاريح الإقامة الأولى. لأسباب تتعلق بالتوظيف (243،617) ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18 في المائة مقارنة بعام 2021.

وتكشف بيانات أخرى من المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية أن الأسباب العائلية شكلت 24 في المائة. من إجمالي التصاريح الممنوحة ، في حين شكلت الأسباب الأخرى. بما في ذلك فئات مثل الحماية الدولية ، 21 في المائة.

وفي الوقت نفسه ، كانت أسباب التعليم هي الأساس لـ 13 في المائة من إجمالي التراخيص الصادرة.

وشهدت الأسباب الأخرى طفرة ملحوظة بنسبة 37 في المائة، مما يعكس إصداراً إضافياً قدره 074 209 تصريحا. وتبعتها أسباب التعليم بارتفاع بنسبة 33 في المائة. في حين أظهرت الأسباب العائلية زيادة ملحوظة بنسبة 26 في المائة. مما ساهم في الحصول على 183.524 تصريحًا إضافيًا.

ألمانيا وإسبانيا تصدران أكبر عدد من التصاريح

من بين دول الاتحاد الأوروبي ، تصدرت ألمانيا قائمة تصاريح الإقامة الأولى الممنوحة. حيث أصدرت ما مجموعه 538،690 تصريحًا.

كما أصدرت إسبانيا ثاني أكبر عدد من تصاريح الإقامة الأولى، حيث مُنحت أكثر من 300000 تصريح أولي. تليها إيطاليا التي منحت 337،788 تصريحًا أوليًا ، وفرنسا التي منحت 324،200 تصريح إقامة أولي.

علاوة على ذلك ، لوحظ أكبر نمو في العدد الإجمالي للتصاريح الممنوحة في عام 2022. على عكس عام 2021 ، في ألمانيا. حيث سجل زيادة بنسبة +190 في المائة. (ارتفع من 185.570 في عام 2021 إلى 538.690 في عام 2022).

كما تشير البيانات من يوروستات، فإن هذه الزيادة في أعداد ألمانيا. تُعزى في المقام الأول إلى الارتفاع الملحوظ في إصدار التصاريح لأسباب عائلية وأسباب أخرى.

بعد ألمانيا كانت مالطا ، التي شهدت زيادة كبيرة بنسبة +164 في المائة. (ارتفعت من 14358 في عام 2021 إلى 37851 في عام 2022). وأيرلندا التي شهدت طفرة ملحوظة بنسبة +146 في المائة (ارتفعت من 34935 إلى 85793).

من ناحية أخرى، لاحظت دول معينة انخفاضًا في إجمالي عدد التصاريح الصادرة العام الماضي مقارنة بعام 2021.

تشيكيا هي واحدة من البلدان التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة -28 في المائة. وسجلت سلوفاكيا انخفاضًا أكثر اعتدالًا بنسبة ستة في المائة ، وشهدت المجر انخفاضًا طفيفًا بنسبة واحد في المائة.

كما كشف يوروستات أيضًا أن أكثر وجهات العمل رواجًا في العام الماضي كانت إسبانيا. حيث منحت 145314 تصريحًا ، تليها ألمانيا بـ 81795 تصريحًا ، وإيطاليا بـ 66791 تصريحًا.

فيما يتعلق بالأسباب العائلية ، فإن الدول الأوروبية الرئيسية التي أصدرت تصاريح في عام 2022 كانت ألمانيا. مع 188،367 تصريحًا ، وإسبانيا ، مع 168،804 تصريحًا ، وإيطاليا ، بـ 131،275 تصريحًا.

فيما يتعلق بأسباب أخرى ، برزت ألمانيا كأكبر مُصدر ، حيث منحت 198456 تصريحًا ، في حين تلتها إيطاليا بـ 114256 تصريحًا.

بالإضافة إلى ذلك ، احتلت فرنسا زمام المبادرة في إصدار التصاريح المتعلقة بالتعليم من خلال إصدار 104،777 تصريحًا ، تليها ألمانيا بـ 70،072 تصريحًا وإسبانيا بـ 58،636 تصريحًا.