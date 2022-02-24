هذه الدول تعلن استقبالها للاجئين الأوكرانيين

أعلنت عديد الدول عن استعددها لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، بعد اشتداد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير إن الاتحاد الأوروبي لديه خطط طارئة مع الدول الأعضاء الواقعة بالقرب من أوكرانيا. من أجل استقبال اللاجئين النازحين بسبب الغزو الروسي.

وأضافت فون دير لاين أن هناك خططا ” للترحيب باللاجئين مع أوكرانيا واستضافتهم” بالاضافة لدعم الأشخاص النازحين داخليا.

وأشارت إلى هذه الخطط تأتي ضمن استعدادات أوسع نطاقا في حال وقوع هجوم روسيا. تشمل خطوات لتحسين الأمن السيبراني للكتلة الأوروبية وتنويع إمدادات الغاز.

بولندا: إنشاء مراكز استقبال ومستشفيات لاستقبال اللاجئين

أعلنت الحكومة البولندية اليوم الخميس، أنها تعمل على إنشاء مراكز استقبال ومستشفيات للتعامل مع التدفق المتوقع للأشخاص الفارين من أوكرانيا.

وعبّرت بولندا، التي تشترك بحدود طويلة مع أوكرانيا ويقيم على أراضيها نحو 1.5 مليون أوكراني، عن دعم حازم لجارتها الشرقية واستعدادها لمساعدتها. وأفادت وزارة الداخلية البولندية لوكالة “فرانس برس”، اليوم الأربعاء، بأنّ “بولندا تستعد لمختلف السيناريوهات في ما يتعلق بالوضع المتوتر”.

سلوفاكيا: سنستخدم مراكز الإيواء المتوفّرة لإستقبال الأوكرانيين

بدورها، أكّدت سلوفاكيا، الواقعة على الحدود الغربية لأوكرانيا، استعدادها لتقديم المساعدة.

وقال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد: “لدينا خطط جاهزة لمواجهة ضغط محتمل من لاجئين على الحدود السلوفاكية-الأوكرانية”.

وأكّد أنّه “إذا تطلب الأمر، يمكننا أيضاً استخدام مراكز الإيواء المتوفّرة التابعة لوزارة الداخلية ووزارات أخرى”.

رومانيا: مستعدون لاستقبال نصف مليون لاجئ

أمّا رومانيا، فلفتت إلى أنّها لا تتوقّع فرار عدد كبير من الأوكرانيين إلى أراضيها. لكنّها أكّدت مع ذلك استعدادها لاستقبال نصف مليون لاجئ.

وصرّح وزير دفاعها فاسيليه دنكو بأن “هذا هو الرقم الذي نحن مستعدون له”. ويمكن لرومانيا أن تنشئ مراكز إيواء، خصوصاً في بلدات كبيرة تقع على طول حدودها الممتدّة 650 كيلومتراً مع أوكرانيا.

كما أوضح المسؤول عن مقاطعة سوتشافه في شمال رومانيا ألكسندرو مولدوفان أنّه في الإمكان جمع وتركيب خيم وأسرّة وبطانيات. وأنظمة تدفئة في أقلّ من 12 ساعة.

المجر: اللاجئون سيعيدون رسم الوضع السياسي والاقتصادي لكن مستعدون لاستقبالهم

أعرب رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان اليوم الخميس، عن استعداد بلاده لقبول طالبى اللجوء من أوكرانيا.

وقالت المجر في وقت سابق إنّه “في حال نشوب حرب، سوف يصل مئات آلاف لا بل ملايين اللاجئين من أوكرانيا. ويعيدون بشكل أساسي رسم الوضعَين السياسي والاقتصادي في المجر.

وأضاف أوربان: “نعمل من أجل السلام، لكنّ الهيئات الحكومية المعنية بدأت التحضيرات”.

السويد: استقبلنا أعدادا هالئلة من اللاجئين الأوكرانيين

علقت الحكومة السويدية عن خشيتها من ارتفاع احتمالية قدوم المزيد من اللاجئين إلى السويد من أوكرانيا في الأيام القادمة.

وأشار وزيرة الهجرة السويدية أن أعداد اللاجئين الأوكرانيين التي وصلت السويد في الأيام الأخيرة مرتفعة ومستمرة بالارتفاع. وذلك بعد التصعيد العسكري الروسي.

ألمانيا: سنقدم مساعدات هائلة لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين

ومن جانبها تعهدت ألمانيا اليوم الخميس، بدعم جيرانها بما في ذلك بولندا. وذلك في حالة تدفق الأشخاص إليهم بعد دخول القوات الروسية لأوكرانيا.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر – في بيان نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكة. إن بلادها تتابع عن كثب إذا ما سيكون هناك تدفق للاجئين على الدول المجاورة لها. مشيرة إلى أن ألمانيا ستقدم مساعدة هائلة للدول المتضررة وخاصة جارتها بولندا في حالة حدوث تدفق واسع النطاق. كما أنها ستظل على اتصال وثيق مع بولندا ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن آليات التنسيق والدعم في الاتحاد الأوروبي – لا سيما فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية -. قد تم إطلاقها بالفعل بحيث يمكن تقديم دعم ملموس للغاية للدول المجاورة لأوكرانيا بسرعة كبيرة.