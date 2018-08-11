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هذه الدول تعلن الأربعاء 22 أوت أول أيام عيد الأضحى المبارك

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هذه الدول تعلن الأربعاء 22 أوت أول أيام عيد الأضحى المبارك
بقلم إيمان ض

أعلنت كلّ من ماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة، أنّ اول ايام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 22 أوت 2018 .

حسب ما كشفه مركز الفلك الدولي على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي.
وكتب المركز في تغريدة اليوم السبت، المجلس الإسلامي في سنغافورة يعلن رسميا الأربعاء 22 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وكتب في تغريدة أخرى،” أندونيسيا تعلن الأربعاء 22 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد تحري الهلال قبل قليل من 92 موقعا، وجميعها لم تر الهلال”.
وكذلك “ماليزيا تعلن رسميا الأربعاء 22 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك”.


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