هذه الدول تُعلن الخميس عيد الأضحى المبارك

أعلنت أندونيسيا، اليوم الأحد، تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون غدا الإثنين هو المتمم لشهر ذو القعدة، ويوم الثلاثاء 20 جوان 2023، أول أيام ذي الحجة.

وبذلك يكون يوم الأربعاء 28 جوان هو يوم وقفة عرفة، ويوم الخميس الموافق 29 جوان سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أعلنت كل من ماليزيا وبروناي أيضا تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة وبالتالي فعيد الأضحى سيكون يوم الخميس 29 جوان 2023.

ومن المقرر أن تعلن المملكة العربية السعودية عن رؤية الهلال من عدمه، بعد قليل.