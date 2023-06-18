إعــــلانات
أخبار العالم

هذه الدول تُعلن الخميس عيد الأضحى المبارك

بقلم نادية بن طاهر
هذه الدول تُعلن الخميس عيد الأضحى المبارك
  • 3245
  • 0

أعلنت أندونيسيا، اليوم الأحد، تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون غدا الإثنين هو المتمم لشهر ذو القعدة، ويوم الثلاثاء 20 جوان 2023، أول أيام ذي الحجة.

وبذلك يكون يوم الأربعاء 28 جوان هو يوم وقفة عرفة، ويوم الخميس الموافق 29 جوان سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أعلنت كل من ماليزيا وبروناي أيضا تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة وبالتالي فعيد الأضحى سيكون يوم الخميس 29 جوان 2023.

ومن المقرر أن تعلن المملكة العربية السعودية عن رؤية الهلال من عدمه، بعد قليل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/eB61z
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر