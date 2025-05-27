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هذه الدول تُعلن السبت 7 جوان عيد الأضحى

بقلم نادية بن طاهر
هذه الدول تُعلن السبت 7 جوان عيد الأضحى
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أعلنت عدة دول، اليوم الثلاثاء، عن موعد غرة شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى المبارك والذي يوافق يوم الـ10 من ذات الشهر.

وأعلنت سلطنة بروناي، أن غدا الأربعاء، 28 ماي 2025، هو المتمم لشهر ذي القعدة بسبب عدم رؤية الهلال. والخميس 29 ماي، غرة شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم السبت 7 جوان.

كما أعلنت دولة ماليزيا، رسميا، أن غدا الأربعاء، 28 ماي 2025، هو المتمم لشهر ذي القعدة بسبب عدم رؤية الهلال. والخميس 29 ماي، هو غرة شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم السبت 7 جوان.

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