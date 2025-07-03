هذه الرتب التي قلدها الرئيس تبون

ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بقصر الشعب بالجزائر العاصمة. مراسم الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط العمداء والضباط السامين في الجيش الوطني الشعبي.

وقلد الرئيس رتبة فريق لقائد القوات البرية مصطفى سماعلي، فيما قلَّد رتبة لواء لعدد من العمداء في الجيش الوطني الشعبي

كما قام الرئيس بتقليد رتبة عميد لعدد من العقداء في الجيش الوطني الشعبي.