هذه الرزنامة النهائية لامتحانات الفصل الثالث لكل الأطوار التعليمية

نشرت وزارة التربية الوطنية رزنامة تنظيم اختبارات الفصل الثالث التجريبية لفائدة تلاميذ السنتين الرابعة متوسط والثالثة ثانوي للسنة الدراسية 2026/2025.

وأعلنت الوزارة، أن فترة تنظيم إختبارات الفصل الثالث التجريبية لتلاميذ السنتين الرابعة متوسط والثالثة ثانوي ستكون وفق الرزنامة أدناه. بما يتيح لهم التدرب على الامتحانات المدرسية الوطنية المقبلين عليها.

وأوضحت أنه بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط ستكون أيام 03 04 05 ماي 2026، وبالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي ستكون من 03 إلى 07 ماي 2026. وعليه، ستصبح الرزنامة الكاملة لاختبارات الفصل الثالث للسنة الدراسية 2026/2025 وكذا الامتحانات المدرسية دورة 2026 على النحو الآتي: