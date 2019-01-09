هذه الروايات المتنافسة في القائمة القصيرة لجائزة الطاهر وطار

كشفت لجنة تحكيم جائزة الطاهر وطار للرواية اليوم الأربعاء بالجزائر، عن الروايات الست التي تشكل القائمة القصيرة والمنتقاة من القائمة الطويلة التي ضمت 15 عملا حسب المنظمين للجائزة.

وضمت القائمة رواية “كاطينا” لرتيبة بودلال و”بيت الخريف” لسامية بن دريس و”الدفن سرا يسعد الموتى” لصادق فاروق و”الميزونة الشياطين هم الابطال” للطاهر حليسي و”ترائب رحلة التيه والحب” لمحمد فتيلينة و”زمباية موت طائفي” لليامين بن تومي.

وضمت لجنة التحكيم إلى جانب رئيستها آمنة بلعلى كل من الكاتب والأكاديمي إبراهيم صحراوي الناقد والجامعي مخلوف عامر والاستاذ الجامعي فيصل الأحمر والكاتب سفيان زدادقة.

ومن المنتظر أن يعلن عن النص الفائز بالدورة الثانية للجائزة التي أطلقتها جمعية نوافذ قبل سنتين ووزعت أولى نسختها خلال صالون الجزائر الدولي للكتاب 2017 نهاية شهر جانفي الجاري حسب بيان الجمعية.