هذه السرطانات الأكثر انتشارا في الجزائر  

كشف رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته البروفيسور عدة بونجار أن هذا المرض سجل 20 مليون حالة جديدة حول العالم سنة 2022. وخلف وفاة 10 ملايين شخص. في حين تسجل الجزائر ما بين 55 إلى 60 ألف حالة جديدة. ومع توقع ارتفاعه بنسبة 50 بالمائة مع حلول سنة 2040.

وأكد البروفيسور بونجار أن الرهان القائم حاليا هو تقليص عدد الوفيات وسط حالات الإصابة من خلال الكشف المبكر وتحسين مسار المريض.

و أشار البروفيسور بونجار إلى بعض السرطانات التي تعد الأكثر انتشارا في الجزائر, على غرار سرطان القولون والمستقيم.الرئة والبروستات بالنسبة للرجال, وسرطان الثدي والمبيض وعنق الرحم وكذا القولون والمستقيم بالنسبة للنساء. مضيفا أن اللجنة نصبت لوضع استراتيجية وطنية للتكفل الأحسن بالمرضى, خاصة أن “بعض أنواع السرطان باتت تعتبر كمرض يمكن الشفاء منه”.

كما لفت البروفيسور بونجار, إلى جملة المشاريع الخاصة بتحسين التكفل بمرضى السرطان, على غرار المراكز الست الموجودة طور الإنجاز، بكل من ولايات: الأغواط, الجلفة. المدية،بجاية، وهران وتيارت، مركزا على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز ووضعها حيز الخدمة، إلى جانب ضرورة رفع عدد المسرعات المقدرة حاليا ب 39 مسرعا خطيا في القطاع العام, و14 في القطاع الخاص بهدف بلوغ معدل مسرعين لكل مليون نسمة.