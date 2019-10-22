هذه السرعة الخيالية التي وصلها عطال وحطم بها جميع الأرقام

إفتخر نادي نيس بتواجد الدولي الجزائري يوسف عطال، في صدارة أسرع لاعبي الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري.

وغرد الحساب الرسمي لفريق الجنوب بشأن لاعبه الصاعد، والذي رصدت شركة ” STATS Perform”، وصوله لسرعة 36.6 كلم في الساعة.

وكشف العقبان بأن الجناح الطائر، وبتلك السرعة كان قادرا على الحصول على ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية لسنة 1996 بأتلانتا.

وبوصوله للسرعة السالف ذكرها، فإن إبن واضية تغلب على كليان مبابي من “البياسجي” وكلفين أميان من تولوز “36كلم/ساعة” لكليهما.

وجاءت تغريدة العقبان تزامنا مع عودة خريج مدرسة شبيبة القبائل الى التدريبات، وجاهزيته للمُباراة القادمة من الليغ 1.

يُذكر بأن صاحب الإنطلاقات السريعة، ضيع عن اللقاء الماضي أمام باريس سان جيرمان بسبب العقوبة.