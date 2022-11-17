هذه السيارات ممنوعة من الإستيراد

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 76 عن دفتر الشروط الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات.

ووفقا لذات العدد من الجريدة إشتثنى دفتر الشروط المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة استيراد السيارات ذات محرك ديزل.

وتضمن في مادته 29 انه لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة استيراد بالنسبة لفئة المركبات السياحية، إلا تلك المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هيدروجيني، هجين: بنزين / كهربائي، بنزين/ هيدروجيني، أوغاز البترول المميع/ الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به. والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وتتم عملية استيراد المركبات الجديدة طبقا لأحكام المادة 52 من الـقانون رقم 13–08 المؤرخ في30 ديسمبرسنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014 ،المعدلة.

بينما عمليات فحص المطابقة للمركبات المستوردة على تتم مستوى من شآت الميناء أوالمستـودعات المؤقتة أوالمستودعات الجمركية، وذلك قبل عملية التخليص الجمركي في إطار الوضع للاستهلاك طبقا للأحكام التنظيمية المنظمة لمراقبة مطابقة المركبات.