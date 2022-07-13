هذه الشروط الجديدة للإلتحاق بثانوية الرياضيات بالقبة

كشفت وزارة التربية الوطنية عن شروط الإلتحاق بثانوية الرياضيات بالقبة في العاصمة الموسم الدراسي المقبل.

واوضحت الوزارة في تعليمة رقم 84 موجهة لمديري التربية شروط خاصة بالنسبة للتلاميذ الجدد للتسجيل في ثانوية الرياضيات بالقبة ولاية الجزائر للموسم الدراسي 2022-2023.

وأضافت التعليمة انه بالنسبة لقسم السنة الأولى يتم إنتقاء التلاميذ المقبولين على أساس المعدل المحسوب وفق القاعدة الحسابية التالية: معدل الإنتقاء = معدل شهادة التعليم المتوسط + ( 2× نقطة الرياضيات في شهادة التعليم المتوسط ) الكل تقسيم على 3 .

ويتوجب على التلاميد الواردة اسماؤهم في القائمة ملء إستمارة الرغبة التي يستخرجها رئيس المصلحة المكلف بالتمدرس عبر حساب خاص به ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية ليتم يعد ذلك ملؤها من طرف التلميذ ووليه.

ويتم المصادقة عليها من مدير المتوسطة وتحويلها بعد المصادقة إلى مديرية التعليم المتخصص والتعليم الخاص قبل 22 جويلية كآخر اجل بالبريد المحمول وعلى البريد الإلكتروني @education.gov.dz.