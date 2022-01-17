هذه الشروط الجديدة للراغبين في السفر إلى كندا

أصدرت السلطات في كندا، اليوم الإثنين، شروط جديدة للمسافرين الراغبين في الدخول إلى أراضيها.

وحسب ما نشره الموقع الرسمي الخاص بالهجرة في كندا، فإن هذه الشروط جاءت كيمايلي:

-بالنسبة للركباب المؤهلين، فإن الأمر يتعلق بكل من المواطنين الكنديين ،المقيمين الدائمين، أفراد الأسرة المباشرين للمواطنين الكنديين، أفراد الأسرة الممتدة للمواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين، الركاب الحاصلين على تصريح من وكالة الصحة العامة الكندية (PHAC)، المسافرون بخطاب تفويض من نائب وزير التراث الكندي (PCH)، المسافرون الحاصلون على تصريح دراسة أو تصريح عمل بعد التخرج صادر عن كندا.

كما سيكون الركاب ملزمين على تقديم معلوماتهم إلكترونيًا، في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل الوصول، عبر تطبيق ArriveCAN أو موقع الويب التالي:

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html

ويجب على الركاب الذين تم تطعيمهم أم لا، تقديم إيصال الوصول قبل الصعود إلى الطائرة.

وفيما يخص الركاب غير المحصنين، فإنه اعتبارًا من 15 جانفي 2022، ستكون الإعفاءات من التطعيم للبالغين غير المطعمين محدودة للغاية. هم مقصورون على الركاب:

– تحت سن 18 للدراسة أو زيارة عائلتك

– عبور الحدود للعمل أو الوظائف اليومية

– الذهاب عبر كندا للذهاب إلى بلد آخر

– عمال أجانب مؤقتون (الزراعة وتجهيز الأغذية فقط)

– مقيم دائم معتمد (لم يصل بعد إلى كندا)

– تلقي الخدمات الطبية الأساسية أو العلاج (لمرض آخر غير COVID-19)

– لأسباب إنسانية (جنازة أو علاج أو زيارة شخص مصاب بمرض خطير)

– أفراد الطاقم البحري بما في ذلك سفن الصيد التجاري

– الدبلوماسي المعتمد أو أفراد أسرته المباشرين

ولمزيد من المعلومات، يساعد الرابط التالي في تحديد ما إذا كان المسافر مؤهلاً للحصول على إعفاء بموجب القيود الجديدة.

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/debut-assistant

وبخصوص اختبار PCR السلبي، فإن الركاب الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات، يجب أن يخضعوا لاختبار COVID-19 سلبيًا قبل 72 ساعة على الأكثر من المغادرة.

أما المعفون من اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، فإن الركاب الذين حصلوا على نتيجة إيجابية لاختبار COVID-19 أجروا 14 يومًا على الأقل وقبل 180 يومًا على الأكثر من المغادرة.

وبإمكان الركاب أن يخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، و يمكن العثور على التفاصيل على الرابط التالي:

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying-canada-checklist

أما اختبار PCR السلبي / ما بعد الوصول، فيخضع الركاب لاختبار جزيئي COVID-19 في اليوم الأول والثامن بعد الوصول.

ويما يخص المسافرون الملقحون، فيجب أن يكون لديك شهادة تطعيم ضد COVID-19 تُظهر أنه قد تم تطعيمهم بالكامل قبل 14 يومًا على الأقل من الوصول، وهذا ينطبق أيضًا على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا و 4 أشهر برفقة والديهم الذين تم تطعيمه.

وفيمايلي اللقاحات المقبولة : AstraZeneca (Covishield) ، AstraZeneca (SK Bioscience) ، AstraZeneca (Vaxzevria) Janssen ، Moderna أو Pfizer-BioNTech.

ومن 30 نوفمبر 2021 لقاحات أخرى: Bharat Biotech (Covaxin) Sinopharm (بكين) ، Sinovac (CoronaVac ، PiCoVacc). يتم قبول مجموعة من اللقاحات. ي

مكن العثور على مزيد من التفاصيل على الرابط التالي:

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada

وأخيرا، لا يتأثر المسافرون الملتزمون بجداول التطعيم المذكورة أعلاه باختبارات الحجر الصحي أو اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) بعد الوصول

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