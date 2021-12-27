هذه الشروط الضرورية الواجب اتباعها لتنقل مناصري الخضر إلى الكاميرون

أعلنت مديرية الصحة والسكان لولاية قسنطينة عن جملة من الإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها لضمان تنقل أنصار الخضر الى الكاميرون لحضور نهائيات كأس افريقيا.

وفي بيان لمديرية الصحة للولاية، فإن هذه الاجراءات جاءت لضمان سلامة الأنصار قبل وبعد واثناء فترة الإقامة في البلد المستضيف.

ومن الإجراءات الواجب اتخاذها حسب ذات البيان، تتمثل في اجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا و ذالك 14 يوما على الأقل قبل التنقل الى الكاميرون بالنسبة للقاح المتضمن جرعتين. و28 يوما بالنسبة للقاح المتضمن جرعة واحدة.

بالاضافة الى إجبارية التلقيح بجرعة واحدة ضد الحمى الصفراء، ويكون ذالك على الأقل 10 ايام قبل التنقل الى الكاميرون.

وفيما يخص الوقاية الكيميائية من داء الملاريا، فقد أكدت مديرية الصحة على تناول قرص واحد في الأسبوع من دواء MEFLOQUINE وهذا قبل 10 ايام من التنقل الى الكاميرون.

بالمقابل كشفت عن تناول قرص واحد في اليوم من دواء ATOVAQONE، وهذا على مدار مدة الاقامة.

كما دعت المديرية، الى الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، واستعمال المعقم طيلة فترة الاقامة.

للإشارة، تتظلق نهائيات كأس افريقيا خلال التاسع من الشهر الداخل وتنتهي الى غاية 6 من شهر فيفري 2022.

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