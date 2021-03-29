هذه الشروط المطلوبة في المترشحين للتشريعيات المقبلة

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، بيانا، حول الشروط المطلوبة في المترشحين وتشكيل ملف الترشح للتشريعيات المقبلة.

وجاء في البيان، أن المادة 200 قد نصت من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على أنه يشترط في المترشح للمجلس الشعبي مايلي:

-أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها.

-أن يكون بالغا سن خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع.

-و أن يكون ذا جنسية جزائرية.

-أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها.

-ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعفوية سالبة للحرية لإرتکاب جناية أو جنحة ولم يرد إعتباره بإستثناء الجنح غير العمدية.

-ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتاثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختبار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.

-ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين.

ووفقا لأحكام المادتين 201 و202 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة)، ملف لكل مترشح، مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق التالية:

– شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية.

– صورة (1) شمسية.

– مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.

– نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية.

– نسخة من بطاقة الناخب او شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.

– نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي.

– وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية.

– وثيقة تثبث الوضعية إتجاه الإدارة الضريبية،

– ويلحق بقائمة مترشحي الأحزاب وقالمة المترشحين الأحرار نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية.

وتفاديا لرفض القائمة، يجب أن يكون هذا البرنامج مطابقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وبالنسبة لقوائم المترشحين المودعة على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثليات الديبلوماسية أو القنصلية، وزيادة عن الوثائق المذكورة أعلاه، يرفق بملف الترشح لكل مترشح:

-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الإقامة .

-نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي.