هذه الشروط.. مطار الجزائر يُعلن عن توظيف

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، عن توظيف مساعدة تنفيذية.

وحسب بيان للشركة، تتمثل المؤهلات المطلوبة في المنصب فيما يلي: شهادة جامعية، ومهارات اتصال شفهية وكتابية باللغات العربية، الفرنسية والإنجليزية.

بالإضافة إلى الإستخدام المتقن للحاسوب ومعرفة ممتازة ببرامج

“Word ,Excel ,Power Point”، وخبرة مهنية بـ10 سنوات على الأقل. وكذا الصرامة والجدية، والسرية التامة والجاهزية، والتنظيم والترتيب.

وتتمثل المهام المطلوبة في هذا المنصب، في ضمان التنسيق مع جميع هياكل الشركة (المديريات ، الأقسام ). وإعداد شروط تنظيم اجتماعات المديرية العامة.

وإدارة جدول أعمال واجتماعات المسؤول مع الموظفين و الشركاء، وتحمل مسؤولية السرية المهنية. وتحمل مسؤولية استخدام طوابع وأختام المديرية العامة.

بالإضافة إلى ضمان استلام، تسجيل وتصنيف البريد، البريد الإلكتروني والفاكس. وضمان إرسال، تسجيل وتوزيع البريد، البريد الالكتروني والفاكس.

وإعداد أرشيف الرسائل و الملفات، وضمان استقبال الزوار، وتحديث الدفتر الخاص بشركاء المؤسسة. والقيام بنسخ وثائق المديرية العامة، والسهر على تنظيم البرنامج العملي. والقيام بجميع المهام الأخرى المتعلقة بنشاطها والتي يطلبها المسؤول.

هذا ولتقديم الطلبات، يرجى إرسال سيرة ذاتية خاصة بكم “مع صورة شمسية حديثة”، على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]