هذه الشواطئ المعنية بالفتح بولاية سكيكدة

أصدرت مصالح ولاية سكيكدة، قرار تنظيمي فيما يخص إعادة فتح الشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الإستجمام والترفيه على مستوى إقليم الولاية.

ونشرت مصالح الولاية قائمة الشواطئ المعنية بالفتح بالولاية:

شاطئ العسكري، شاطئ الجنة، شاطئ ماركث، شاطئ بيكيني، شاطئ المحجرة، الشاطئ الكبير، شاطئ بن زويت، شاطئ عين دولة، شاطئ تلزة، شاطئ عين أم القصب شاطئ العربي بن مهيدي “جاندراك من 02 -04″، شاطئ القصر الأخضر، شاطئ واد القصب، شاطئ قرباز “1 – 2″، شاطئ واد ريغة، شاطئ كاف فاطمة، شاطئ واد القط، شاطئ الرميلة”1 -2″، شاطئ المرسى.