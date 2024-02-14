هذه الطرقات الجديدة التي ستفك الخناق عن العاصمة

سطرت مصالح ولاية الجزائر ممثلة في مديرية الأشغال العمومية مشاريع عديدة وهامة من أجل إنجاز الطرقات والمحاور التي من شأنها فك الخناق المروري وإنقاص الضغط عن العاصمة.

وقال حميد بوعزقي مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر في تصريح خاص “للنهار أونلاين”، أن هنالك 23 مشروعا من أجل فك الخناق المروري وتسريع حركة المرور عبر بلديات العاصمة. مؤكدا أن هنالك العديد من المشاريع تم تسليمها والأخرى ستسلم نهاية السنة. بالإضافة كذلك إلى بعض المشاريع التي هي قيد الدراسة.

وأوضح بوعزقي، أنه من بين المشاريع التي تعرفها ولاية الجزائر العاصمة، الطريق الولائي رقم 145 الرابط بين الحميز وبلدية برج الكيفان. بالإضافة كذلك إلى نفقين في بلدية الشراقة ومنفذ العناصر والقبة. وكذا الطريق رقم 121 الرابط بين الرغاية والحميز. ناهيك عن محول الطريق الولائي ومداخل التوسع السياحي لبلدية سطاوالي على طول 15 كلم. والطريق السريع 5 جويلية بن عكموم. ناهيك عن الطريق السريع على طول 10 كلم أين سيتم استلامهم أواخر 2024.

وأشار في سياق ذي صلة، إلى أن هنالك بعض المشاريع سيتم استلامها هذه السنة على غرار إزدواجية الطريق رقم 63 الرابط بين بئر خادم وسحاولة. وكذا الطريق رقم 11 الرابط بين الشراقة وعين البنيان. بالإضافة كذلك إلى نفق أرضي أمام المستشفى العسكري. و الطرق الولائية 142 132 230 والتي هي طور الإنجاز.