هذه الطرقات المغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه

أعلنت مصالح الدرك الوطني للإعلام المروري، اليوم الثلاثاء، عن مختلف الطرقات التي أغلقتها المياه بسبب الإضطرابات الجوية الأخيرة.

وحسب بيان الدرك، فإن الطريق الولائي 60ب الرابط بين بلديتي رأس الميعاد،وسيدي خالد بأولاد جلال مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

كما أن الطريق رقم 01أ بين ولايتي الاغواط والجلفة بالضبط في قرية الويبد بلدية الشارف مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور. كما نصحت مستعملي الطريق بتوخي بالحيطة والحذر مع مضاعفة مسافة الأمان الى الأمام مع باقي المركبات.

وسجلت مصالح الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة ما بين 6 إلى 8 أكتوبر، 4350 تدخل في مناطق مختلفة من الوطن. وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين. وشملت التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور. والحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والتقلبات الجوية.

وفيما يتعلق بتدخلات الحماية، إثر سقوط أمطار رعدية خاصة على سعيدة، البيض، قالمة، قسنطينة، أم البواقي، تبسة، سكيكدة وخنشلة. حيث قامت وحدات الحماية المدنية بعدة عمليات امتصاص مياه الأمطار داخل الهيئات عمومية وأحياء سكنية.

كما تم بولاية سعيدة انتشال شخص يبلغ من العمر 70 سنة متوفي جرفته مياه الأمطار. وهذا على اثر انقلاب جرار فلاحي في وادي بالقرب من مصنع الإسمنت بلدية حاسنة. و8 عمليات امتصاص مياه الأمطار المتراكمة عبر مختلف أحياء بوسط بلدية سعيدة وبلدية اولاد خالد.