هذه الطرقات المغلقة بسبب الإضطرابات الجوية
أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة جراء التساقط الغزير للأمطار والثلوج تسببت في غلق بعض الطرقات والمحاور أمام المواطنين.
وأضافت ذات المصالح، أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان،مغلق بسبب تراكم الثلوج.
كما أن الطريق الوطني رقم 33الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية مغلق بسبب تراكم الثلوج.
أما الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأصنام مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول بلدية أغبالو بسبب مغلق بسبب تراكم الثلوج.
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هذه الطرقات المغلقة بسبب التساقط الكثيف للثلوج
كشفت وحدات الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة التي أدت إلى تساقط الثلوج و الأمطار تسببت في غلق بعض الطرقات والمحاور ليلة أمس.
وحسبما كشفت عنه قيادة الدرك الوطني من خلال صفحتها على الفايسبوك، أن هناك صعوبة في السير على مستوى الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، بالضبط على مستوى بلدية آيت نوال مزادة بسبب تساقط الثلوج.
كما أن هناك صعوبة في السير بالطريق الولائي رقم 45 الرابط بين بلديتي بوسلام وبوعنداس بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى صعوبة في السير بالمحور الولائي رقم 06 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف. على مستوى قرية تيزي نتاقة بلدية آيت تيزي بسبب تراكم الثلوج.
تدخلات الحماية المدنية والطرقات المغلقة بسب الثلوج والأمطار
ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها، تدخلاتها بسبب التقلبات الجوية، وكذا قائمة الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج.
ولاية تيزي وزو:
الطريق البلدي الرابط بين بلدية بونوح المؤدي إلى ولاية البويرة مغلق بمنطقة حلوان بلدية بوغني، بسبب تراكم الثلوج. أين تم إخراج 6 سيارات بها 15 شخصا كانت محصورة في الثلوج.
وفي بلدية بوزقن، الطريق البلدي الرابط بالطريق الولائي رقم 09 مفتوح أمام حركة المرور بجسر أزغار قرية بوبهير.
فيما يعرف الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين بلدية أيت زيكي وأقبو ببجاية صعوبة في السير بمنطقة شريعة بسبب تراكم الثلوج الثلوج. و “ط.و” رقم 09 الرابط بين بلدية إيلولة وأقبو ببجاية مغلق بمنطقة شلاطة بسبب تراكم الثلوج.
وفي بلدية عين الحمام، “ط.و” رقم 15 الرابط بين عين الحمام والبويرة مغلق بمنطقة تيروردة بلدية ايفرحونن بسبب تراكم الثلوج.
أما ببلدية أيفرحونن، فإن المحور الولائي رقم 253 الرابط بين بلدية ايلتن المؤدي إلى بجاية مغلق بمنطقة شلاطة بسبب تراكم الثلوج.
وفي بـلـديـة بني يني، المحور رقم 33 الرابط بين ابودرنن بتيكجدة بالبويرة مغلق بمنطقة تيزي نكولال بسبب تراكم الثلوج.
وكذا “ط.و” رقم 30 الرابط بين بلدية ابودرنن المؤدي إلى مشدلة مغلق بمنطقة تيزي نكولال، مغلق بسبب تراكم الثلوج.
ولاية البويرة:
تم تسجيل ببلدية الاصنام، غلق المحور الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بسبب تساقط الثلوج.
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