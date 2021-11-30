هذه الطرقات المغلقة بسبب الإضطرابات الجوية

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة جراء التساقط الغزير للأمطار والثلوج تسببت في غلق بعض الطرقات والمحاور أمام المواطنين.

وأضافت ذات المصالح، أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما أن الطريق الوطني رقم 33الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأصنام مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول بلدية أغبالو بسبب مغلق بسبب تراكم الثلوج.

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هذه الطرقات المغلقة بسبب التساقط الكثيف للثلوج

كشفت وحدات الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة التي أدت إلى تساقط الثلوج و الأمطار تسببت في غلق بعض الطرقات والمحاور ليلة أمس.

وحسبما كشفت عنه قيادة الدرك الوطني من خلال صفحتها على الفايسبوك، أن هناك صعوبة في السير على مستوى الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية، بالضبط على مستوى بلدية آيت نوال مزادة بسبب تساقط الثلوج.

كما أن هناك صعوبة في السير بالطريق الولائي رقم 45 الرابط بين بلديتي بوسلام وبوعنداس بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى صعوبة في السير بالمحور الولائي رقم 06 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف. على مستوى قرية تيزي نتاقة بلدية آيت تيزي بسبب تراكم الثلوج.