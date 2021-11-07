هذه الطرقات المغلقة بسبب الإضطرابات الجوية

كشفت وحدات الدرك الوطني، عن الطرقات المغلقة بسبب الأمطار الغزيرة التي عرفتها عدة ولايات من الوطن خلال الساعات الماضية.

وحسبما أعلنته قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك” طريقي”، تمثلت الطرق المغلقة فيما يلي:

ولاية المدية:

الحركة بطيئة بالطريق السيار شمال-جنوب على مستوى الجزء الرابط بين البرواقية و قصر البخاري بسبب حادث مرور.

الطريق السيار شمال-جنوب على مستوى الجزء الرابط بين البرواقية وقصرالبخاري، بسبب وجود منعرجات ومنحدرات خطيرة مع تساقط الأمطار.

ولاية تيبازة:

تعرض الطريق الوطني رقم 69 الرابط بين الدواودة والقليعة للإهتراء على مستوى جسر مزفران.

ولاية الشلف:

طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 101 الربط بين بلديتي تاجنة والهرانفة بالضبط على منطقة دار الميل سبب إرتفاع منسوب المياه ووجود الأوحال.

ولاية بومرداس:

اليقظة مطلوبة بالطريق السيار شرق غرب الربط بين ولايتي بومرداس والجزائر بالضبط على مستوى بلدية خميس الخشنة بسبب وجود ضباب وتساقط أمطار.

ولاية معسكر:

طريق مغلق بالطريق الولائي رقم 22 الربط بين بلديتي مقطع دوز وسيدي عبد المومن،بسبب ارتفاع منسوب مياه.

ولاية البويرة:

اليقظة مطلوبة بالطريق الوطني رقم 08 الرابط بين ولايتي البويرة والمسيلة بالضبط على مستوى بلدية ديرة سبب حادث مرور.

ولاية الجزائر العاصمة:

حركة بطيئة بالطريق الإجتنابي واد أوشايح الرابط بين بلديتي براقي والمقرية بسبب تسلقط الأمطار.

ولاية غليزان:

طريق مغلق في الطريق الولائي رقم 18 الرابط بين بلدية واد السلام وقرية اولاد زيان والتوميات، بسبب إنجراف الطريق الإجتنابي.

هذا وتم تحويل حركة المرور عبر الطريق البلدي الغير المرتب الرابط بين بلدية واد السلام وقرية سجرارة.

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