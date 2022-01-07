هذه الطرقات المغلقة بسبب الثلوج

كشفت مصالح الدرك الوطني، أن العديد من الطرقات والمحاور الرئيسية مغلقة عبر الولايات بسبب الأمطار و التساقط الكثيف للثلوج.

وحسبما أفادت به قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه بولاية البويرة بالطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. على مستوى تيزي نكويلال بلدية الصحاريج، مغلق بسبب تراكم الثلوج. كما أن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بمنطقة تيكجدة بلدية الأصنام مغلق.

و في ولاية تيزي وزو، الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة. على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونان مغلق بسبب تراكم الثلوج. كما أن الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية تاسافت مغلق بسبب تراكم الثلوج. و كذا الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق . و الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية على مستوى بلدية إيلليتن مغلق

وفي ولاية بجاية، الطريق الوطني رقم 26أ الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو على مستوى بلدية شلاطة مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد حذرت من تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الشرقية التي تتعدى 800 متر والمرتفعات الوسطى التي تتعدى 1000 متر.

وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، فإن تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى سيستمر إلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة. كما سيتراوح سمكه مابين 10 إلى 15 سنتمتر على المرتفعات الوسطى.

وأضافت مصالح الأرصاد الجوية، أن تساقط الثلوج سيخص مرتفعات البليدة، المدية، تيزي وزو، والبويرة.

كما حذرت من تساقط الثلوج على المرتفعات الشرقية التي يصل علوها إلى 800 متر. إلى غاية السادسة من مساء الغد الجمعة.

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