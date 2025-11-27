هذه الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج

أدت الثلوج التي تساقطت بكثافة طيلة نهار اليوم على المرتفعات الداخلية، إلى غلق العديد من الطرقات والمحاور.

و أوضح موقع طريقي في بيان له أن الثلوج الكثيفة تسببت في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقتي تيكجدة بلدية الأسنام واكوكار بلدية بشلول .

كما تسببت في غق الطريق الوطني رقم 30 في شطره الرابط بين بلدية الصهاريج البويرة و واسيف تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية الصهاريج .

كما تسببا الثلوج في غرلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى كول تيروردة بلدية أغبالو.

أما في ولاية تيزي وزو فقد تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين بلدية بومهدي و منطقة أسول.

و الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان.

اضافة إلى الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو وبجاية ، بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إليلتن، تيزي وزو .

وفي ولاية بجاية فان تراكم الثلوج تسبب في علق الطريق الطريق الوطني رقم 26 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو، على مستوى فج شلاطة بلدية شلاطة.

أما في ولاية سطيف فقد تسببت الثلوج في غلق الطريق الولائي رقم 137أ الرابط بين بلديتي البابور و واد البارد.

الطريق الولائي رقم 151أ الرابط بين بلدية عين الروى وزاوية سيدي حسن ،مغلق بسبب