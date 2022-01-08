هذه الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج

كشفت مصالح الدرك الوطني، أن العديد من الطرقات الرئيسية مغلقة عبر الولايات بسبب الأمطار و التساقط الكثيف للثلوج.

وحسبما أفادت به قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك، فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج .

اضافة الى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى تيزي ايكولال بلدية بشلول.

الى جانب الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

بالمقابل فإن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

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ثلوج يصل سمكها إلى 20 سم بـ 11 ولاية

حذرت نشرية خاصة من تساقط الثلوج بالمرتفعات الشرقية التي يزيد علوها عن 1000م، إلى غاية الساعة 09:00 من صبيحة السبت.

وحسب ذات النشرية، فإن سمك الثلوج المتساقطة سيتراوح بين 15 و 20 سم. بكل من ولايات بجاية، جيجل، سطيف وميلة. قسنطينة، قالمة وسوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة.

رياح قوية في هذه الولايات الجنوبية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح قوية، في بعض الولايات الجنوبية من الوطن. كما اشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الرياح تخص كل من ولايتي أدرار وبرج باجي مختار.

في حين ذكر تنبيه الأرصاد الجوية، أن الرياح مرتقبة من الساعة التاسعة صباحا الى غاية التاسعة ليلا من نفس اليوم.

حذرت نشرية خاصة من تساقط الثلوج بالمرتفعات الشرقية التي يزيد علوها عن 1000م، إلى غاية الساعة 09:00 من صبيحة السبت.

وحسب ذات النشرية، فإن سمك الثلوج المتساقطة سيتراوح بين 15 و 20 سم. بكل من ولايات بجاية، جيجل، سطيف وميلة. قسنطينة، قالمة وسوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة.

كما حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، أمس الجمعة، من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد.