هذه الطرقات المغلقة بعد تساقط الثلوج

أدت الثلوج المتساقطة على بعض ولايات الوطن خلال الساعات الأخيرة، إلى غلق بعض الطرقات الوطنية.

ومنها الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بفج تيروردة.

كما أدت الثلوج المتساقطة، إلى غلق الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى تيزي نكولان.

وكذا الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى اسول.

والطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلديتي ديرة و المعمورة مغلق على مستوى واد بن عياد.