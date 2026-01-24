هذه الطرقات المقطوعة بسبب الاضطرابات الجوية

تسببت التقلبات الجوية الأخيرة التي مست عدة مناطق من الوطن في عرقلة حركة المرور بشكل ملحوظ، حيث أدى تساقط الثلوج الكثيف والأمطار الغزيرة إلى غلق العديد من الطرقات.

وحسب مصالح الدرك الوطني، توقفت حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة.

ففي ولاية تيزي وزو، توقفت الحركة تماماً عند منطقة أسول ببلدية أيت بومهدي.

بينما شهد الشطر التابع لولاية البويرة غلقاً مماثلاً في منطقة إيكوكار ببلدية بشلول نتيجة تراكم الثلوج.

أما في المناطق الوسطى والغربية، فقد كان لارتفاع منسوب مياه الأودية النصيب الأكبر في قطع مسالك النقل.

ففي ولاية الجلفة، توقفت حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 01أ الذي يربطها بولاية الأغواط، وتحديداً عند منطقة جسر واد الميت ببلدية حاسي بحبح.

كما شهدت ولاية البليدة غلق الطريق الولائي رقم 110 الرابط بينها وبين ولاية تيبازة على مستوى مركز بن حمداني ببلدية بن خليل.

كما أعلنت المصالح المعنية عن توقف حركة المرور في ولاية تلمسان عبر الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين بلديتي تيرني وسبدو، وبالضبط عند قرية تل تيرني.

وفي ولاية غليزان، تسبب فيضان المياه في غلق الطريق الولائي رقم 52 الرابط بولاية مستغانم على مستوى دوار الصالحية ببلدية بني زنطيس.