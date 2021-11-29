هذه الطرق الوطنية المغلقة بسبب تراكم الثلوج

كشفت وحدات الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة التي أدت إلى تساقط الثلوج والأمطار تسببت في غلق بعض الطرقات والمحاور ليلة أمس.

وحسبما كشفت عنه قيادة الدرك الوطني فقد تم تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين البويرة وتيزي وزو. بمنطقة آكوكار مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما تم تسجيل غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة. بلدية إفرحونان مغلق بسبب تراكم الثلوج.

قائمة الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

أدت الإضطرابات الجوية الأخيرة، إلى غلق العديد منها عبر عدة ولايات من الوطن، بسبب تساقط الأمطار والثلوج.

وحسب مصالح الدرك الوطني، تتمثل الطرق المقطوعة بسبب الاضطرابات الجوية فيما يلي:

رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو، بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إفرحونن بتيزي وزو، وبلدية شلاطة ببجاية، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

تدخلات الحماية المدنية والطرقات المغلقة بسب الثلوج والأمطار

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها، تدخلاتها بسبب التقلبات الجوية، وكذا قائمة الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج.

ولاية تيزي وزو:

البلدي الرابط بين بلدية بونوح المؤدي إلى ولاية البويرة مغلق بمنطقة حلوان بلدية بوغني، بسبب تراكم الثلوج. أين تم إخراج 6 سيارات بها 15 شخصا كانت محصورة في الثلوج.

وفي بلدية بوزقن، ا البلدي الرابط بالطريق الولائي رقم 09 مفتوح أمام حركة المرور بجسر أزغار قرية بوبهير.

فيما يعرف الولائي رقم 251 الرابط بين بلدية أيت زيكي وأقبو ببجاية صعوبة في السير بمنطقة شريعة بسبب تراكم الثلوج الثلوج. و “ط.و” رقم 09 الرابط بين بلدية إيلولة وأقبو ببجاية مغلق بمنطقة شلاطة بسبب تراكم الثلوج.

وفي بلدية عين الحمام، “ط.و” رقم 15 الرابط بين عين الحمام والبويرة مغلق بمنطقة تيروردة بلدية ايفرحونن بسبب تراكم الثلوج.

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