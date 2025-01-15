هذه الطرقات لا تزال مغلقة بسبب الثلوج

لا تزال بعض الطرقات الوطنية والولائية مغلقة أمام حركة المرور بسبب كثافة الثلوج وتراكمه.

وأعلنت مصالح الدرك الوطني عن قائمة الطرقات المغلقة، ففي ولاية البويرة، الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقتي تيكجدة بلدية الأسنام و اكوكار بلدية بشلول مغلق. الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى كول تيروردة بلدية أغبالو مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وفي ولاية تيزي وزو الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق. والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان مغلق. ناهيك عن الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية. بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية إليلتن تيزي وزو. ناهيك عن الطريق الولائي رقم 251 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية، بالضبط على مستوى منطقة شلاطة بلدية بني زيكي /تيزي وزو .

للإشارة، فقد أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط للثلوج بسمك يصل إلى 15 سم على المرتفعات التي يصل علوها 1100 متر.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، أفادت بتساقط ثلوج كثيفة بداية من منتصف الليل. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً من يوم الخميس. على ولايات تيزي وزو، البويرة ،بجاية ،جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، أم البواقي، باتنة و خنشلة.

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