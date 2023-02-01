هذه الطرقات لا تزال مغلقة بسبب الثلوج

كشفت وحدات الدرك الوطني، أن بعض الطرقات والمحاور لا تزال مغلقة بسبب التقلبات الجوية. والتساقط الكثيف للثلوج خلال الأيام السابقة.

وأشارت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك.أن الثلوج تسببت في ولاية تيزي وزو بغلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. و الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي. بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي_وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية افرحونان.

أما بولاية البويرة، فالطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) و إفرحونن (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو ،مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف (تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام ،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وأكدت مصالح الدرك الوطني، أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور. داعية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من تشكل الضباب والجليد خلال الصبيحة.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من استمرار موجة البرد إلى غاية فجر يوم غد الخمس.

كما أشار تنبيه المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بموجة البرد هي كل من الأغواط، تيارت، تبسة، باتنة. إضافة إلى سطيف، الجلفة، البيض، خنشلة و النعامة.

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