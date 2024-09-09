هذه الطرقات لا تزال مغلقة بسبب الفيضانات

لا تزال بعض الطرقات والمحاور مغلقة بسبب التساقط الغزير للأمطار وارتفاع منسوب المياه في بعض الولايات.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإن الطريق الوطني رقم 06. في شطره الرابط بين ولايتي بشار و بني عباس مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه. والطريق الوطني رقم 50 على مستوى بلدية مشرع هواري بومدين.

وبولاية تندوف الطريق الوطني رقم 50 بالضبط على مستوى واد الخرب بلدية أم العسل مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه. وكذا الطريق الوطني رقم 50 بالضبط على مستوى وادي الماء بلدية تندوف.

ودعت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر و عدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه.