هذه الطرقات لا تزال مغلقة بسبب تراكم الثلوج

كشفت وحدات الدرك الوطني أن بعض الطرق والمحاور الولائية لا تزال مغلقة بسبب التراكم الكثيف للثلوج.

وحسبما أفادت به وحدات الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن تراكم الثلوج بولاية تيزي وزو تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو ،بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. بالإَافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق. وكذا الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة على مستوى منطقة تيزي نكولال بلدية إيبودرارن. وكذا الطريق الولائي رقم 253 على مستوى منطقة فج شلاطة بلدية إيليلتن مغلق.

كما تسببت الثلوج بولاية البويرة في غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو) ،بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.

وأشارت مصالح الدؤرك الوطني إلى أن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور. داعية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر.