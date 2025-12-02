هذه الطرقات لا تزال مغلقة بسبب كثافة الثلوج!

لا تزال بعض الطرقات والمحاور مغلقة بسبب كثافة الثلوج التي تساقطت بولايتي البويرة وتيزي وزو.

وأشارت مصالح الدرك الوطني إلى أن الطريق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو.0 بالضبط على مستوى منطقتي تيكجدة بلدية الأسنام و أكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما بولاية تيزي وزو، فالطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، مغلق بسبب تراكم الثلوج. بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونان، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

