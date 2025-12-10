هذه الطرقات لا تزال مغلقة بسبب كثافة الثلوج!

تسببت الثلوج المتراكمة التي تساقطت على المرتفعات الداخلية للوطن في غلق العديد من الطرقات والمحاور بولايتي البويرة وتيزي وزو.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإن الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقتي تيكجدة بلدية الأسنام و اكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وبولاية تيزي وزو، فإن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، مغلق بسبب تراكم الثلوج.