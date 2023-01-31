هذه الطرقات لا تزال مغلقة
أعلنت مصالح الدرك الوطني، في آخر تحديث لها، للطرقات المغلقة، أن التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج تسبب في غلق العديد من المحاور. على غرار الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.
بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، والطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن. والطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين بلدية واسيف. وكذا الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية افرحونان.
كما تشهد بعض محاور ولاية البويرة، تراكم الثلوج، مما أدى إلى غلقها. وهذا في كل من الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.
وعثر أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني، على 15 شخصا عالقا وسط الثلوج، من بينهم شابين مغمى عليهما جراء البرودة الشديدة.
وحسب بيان الدرك الوطني، إنه تم العثور على 15 شخصا عالقين أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتسافت بدورية لمتابعة حالة الطرقات عبر الاقليم رفقة مصالح بلدية ابودرارن والاشغال العمومية بواسيف.
وكان الضحايا قادمين من بلدية ذراع بن خدة بغرض التنزه من بينهم شابين وجدا في حالة اغماء جراء البرودة الشديدة على مستوى الطريق الوطني رقم 30 المغلق بسبب الثلوج.
وقد تم اجلاء العالقين إلى وسط بلدية ابودرارن، بينما تم التكفل بالشابين المغمى عليهما من قبل عناصر الحماية المدنية ونقلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات ببني يني. بحيث تلقيا الإسعافات الأولية وبعد استقرار حالتهما الصحية غادرا الغيادة في نفس اليوم.