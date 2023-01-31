هذه الطرقات لا تزال مغلقة

أعلنت مصالح الدرك الوطني، في آخر تحديث لها، للطرقات المغلقة، أن التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج تسبب في غلق العديد من المحاور. على غرار الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن.

بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، والطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن. والطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين بلدية واسيف. وكذا الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج شلاطة بلدية افرحونان.

كما تشهد بعض محاور ولاية البويرة، تراكم الثلوج، مما أدى إلى غلقها. وهذا في كل من الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة) وإفرحونن (تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة و واسيف(تيزي وزو). بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و تيرودة بلدية الأسنام.