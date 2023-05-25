هذه الطرقات لا تزال مُغلقة بسبب التقلبات الجوية

نشرت مصالح الحماية المدنية، في حصيلة لها حول تدخلاتها بسبب التقلبات الجوية، قائمة الطرقات التي لا تزال مغلقة أمام حركة المرور.

وحسب ذات الحصيلة، فإن الطريق الولائي رقم 58 الربط بين الدواودة والبليدة مغلق بسبب التقلبات الجوية.

وكذا الطريق السريع بوسماعيل والجزائر مغلق أمام حركة المرور. كما أن الطريق الوطني رقم 11 مغلق على مستوى بلدية بوسماعيل نتيجة تركم المياه.

وأكدت مصالح الحماية المدنية، أن عملية فتح الطرقات لا تزال متواصلة من طرف المصالح المختصة.

فيما يعرف الطريق الولائي رقم 67 الرابط بين بلدية القليعة ومقطع خيرة، صعوبة في السير، بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وحسب مصالح الدرك الوطني، تم تسجيل إنهيار جزء من الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي تبسة وأم البواقي بالضبط على مستوى بلدية العوينات.

وفي نفس الولاية، تم تسجيل غلق الطريق الولائي رقم 03 الرابط بين بلديتي مرسط وبئر الذهب، بسبب إرتفاع منسوب المياه.