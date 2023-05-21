هذه الطرقات مغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه

شهدت عدة طرق ولائية ووطنية إرتفاع منسوب المياه بسبب التساقط الغزير للأمطار خلال نهاية الأسبوع.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن الطريق مغلق بولاية اولاد جلال على مستوى الطريق الولائي رقم 60 بـ في شطره الرابط بين بلديتي رأس الميعاد و سيدي خالد بالضبط على مستوى واد جدي بلدية رأس الميعاد بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وبولاية الطارف الطريق مغلق بالطريق الوطني رقم 44 على مستوى قرية سيدي قاسي بلدية بن مهيدي بسبب إرتفاع منسوب المياه. بالإضافة كذلك إلى أن الطريق مغلق بالطريق الولائي رقم 57 على مستوى حسر بلدية المرسى ولاية سكيكدة. بسبب إرتفاع منسوب المياه .

من جهتها دعت مصالح الدرك مستعملي الطريق بتوخي بالحيطة والحذر. و عدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه.