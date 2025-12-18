هذه الطرقات مغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه

تسببت التقلبات الجوية والتساقط الغزير للأمطار في غلق بعض الطرقات والمحاور بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وأعلنت مصالح الدرك الوطني، أن الطريق الوطني رقم 06 في شطره الرابط بين بلديتي جنين بورزق و العين الصفراء بولاية النعامة مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

كما أن الطريق الوطني رقم 47 في شطره الرابط بين ولايتي البيض و النعامة. بالضبط على مستوى بلدية شلالة مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور