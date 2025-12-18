إعــــلانات
أخبار الجزائر

هذه الطرقات مغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه

بقلم أمينة داودي
هذه الطرقات مغلقة بسبب إرتفاع منسوب المياه
  • 1227
  • 0

تسببت التقلبات الجوية والتساقط الغزير للأمطار في غلق بعض الطرقات والمحاور بسبب إرتفاع منسوب المياه.

وأعلنت مصالح الدرك الوطني، أن الطريق الوطني رقم 06 في شطره الرابط بين بلديتي جنين بورزق و العين الصفراء بولاية النعامة مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

كما أن الطريق الوطني رقم 47 في شطره الرابط بين ولايتي البيض و النعامة. بالضبط على مستوى بلدية شلالة مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.

div>

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/UVjQf
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer